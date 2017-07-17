UEFA’dan indirim isteği
Fransa'daki Lyon maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle uyarı alan ve bu yaptırımı kaldırmak için geçtiğimiz günlerde UEFA'nın merkezine giden Beşiktaş yönetiminin, cezanın kalkmasından çok hafifletilmesini beklediği ortaya çıktı. Aynı olayların tekrarlanması halinde 2 sene Avrupa'dan men cezası ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın bu cezasında, bir sene indirime gitme ya da daha farklı cezalar istediği bildirildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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