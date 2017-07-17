 UEFA’dan indirim isteği – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’dan indirim isteği

    UEFA’dan indirim isteği
    Fransa'daki Lyon maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle uyarı alan ve bu yaptırımı kaldırmak için geçtiğimiz günlerde UEFA'nın merkezine giden Beşiktaş yönetiminin, cezanın kalkmasından çok hafifletilmesini beklediği ortaya çıktı. Aynı olayların tekrarlanması halinde 2 sene Avrupa'dan men cezası ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın bu cezasında, bir sene indirime gitme ya da daha farklı cezalar istediği bildirildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA’dan indirim isteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.