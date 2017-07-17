UEFA’dan indirim isteği

Fransa'daki Lyon maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle uyarı alan ve bu yaptırımı kaldırmak için geçtiğimiz günlerde UEFA'nın merkezine giden Beşiktaş yönetiminin, cezanın kalkmasından çok hafifletilmesini beklediği ortaya çıktı. Aynı olayların tekrarlanması halinde 2 sene Avrupa'dan men cezası ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın bu cezasında, bir sene indirime gitme ya da daha farklı cezalar istediği bildirildi.