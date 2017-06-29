Kara Kartal'da hedef Gabigol
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süredir peşinde olduğu İnter'in Brezilyalı oyuncusunun menajeriyle görüşecek, ardından İtalyan kulübüne teklifini sunacak!
KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR
İnter'in istediği ise Gabigol'un, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi. İtalyan temsilcisi bu nedenle oyuncularının Beşiktaş'a gitmesine daha sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın Gabigol için senelik 2 milyon euro, menajeri Ribeiro'ya ise 300 bin euro danışmanlık teklif ediyor. İnter'in Beşiktaş'tan istediği kiralama bedelinin ise 2 milyon euro olduğu ifade edildi. Inter, teknik direktör Spalletti'nin planları arasında yer almayan Gabigol'ü önce kiralayıp ardından satarak göndermek istiyor. Santos'tan 29.5 milyon euro'ya İnter'e transfer olmuş; ancak İtalya'da beklentileri karşılayamamıştı. 20 yaşındaki futbolcu 10 maçta toplam 183 dakika süre alıp sadece 1 gol atınca İnter'de gözden çıkarılacaklar arasına girdi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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