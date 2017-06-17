İlk rakip Schalke

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yaz kampında uzak doğuya açılma planını hayata geçiriyor ve Temmuz ayında Çin'e gidiyor. Siyahbeyazlıların ilk hazırlık maçını kiminle oynayacağı ise netlik kazandı. 19 Temmuz'da TSİ 14.50'de Schalke 04 ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç, Zhuhai Spor Merkezi'nde oynanacak. Siyah-beyazlılar burada 2 maç daha yapacak.