BURAKın kalsın

Bir futbolcu genel geçer bir sempatiye sahip olmak istiyorsa, profesyonel yaşamı boyunca iki noktaya çok dikkat edecek. Birincisi giydiği formanın hakkını verecek ki, bu takdirde camiası tarafından büyük saygı görür; ikincisi rakip camiaları rencide edecek bir şeyler yapmayacak ki, bu takdirde kapılar kendisine açık olur.

35 yıllık gazetecilik yaşamımda bunu başarabilen çok az futbolcu gördüm.

Genelde, giydikleri formanın hakkını vermekte zorlandıkları anda sahte penaltıların peşine düşen, rakip oyuncuların boğazına sarılıp kendi taraftarına şirin görünmeye çalışan futbolcular hatırlıyorum.

Burak Yılmaz da bu kategoriye giriyor.

O nedenle, Beşiktaş taraftarının gönlü kendisine kapalıdır! Net!..

Başkan Fikret Orman, taraftarın hassasiyetini dikkate almayabilir, çünkü Başkan'ın bu şekilde yaptığı transferler yok değil;

Sezer Öztürk, Mitrovic vs.. Bunlara Burak Yılmaz'ı da eklemek isterse ekler Başkan, hiç birimiz de bir şey yapamayız ama sonra...Sonrası malum.. Tribün-yönetim gönül bağı kopar. Hikaye bu kadar basit.

O nedenle, bir kez daha ve son kez milyonlarca Beşiktaşlı adına diyorum ki;

BURAKın kalsın!.



Vadiye değil dağa

Şenol Güneş sonunda imzayı attı. Hoca da rahatladı, yönetim de, biz de... Bu konunun bu kadar uzaması hataydı zaten.

Şimdi sorun Çin turnuvası... Şenol hoca Çin'de turnuvaya karşı, yönetim ise anlaşma yapmış durumda. Ortak nokta aranıyor.

Normalde 14 gün olan Çin kampı mümkünse 10 günün altına düşülecek.

Bence de iyi olur.

Peki sezon başı kampı nerede; İstanbul'da!

İşte o sıkıntı; hoca Çin'e karşı çıkarken, sıcaklık, nem diyor ki haklı; peki ya İstanbul! Sıcaklık ve nem konusunda Çin'den aşağı kalır yanımız mı var!

Bu noktada da hoca yanlış yapıyor. Türkiye'den çıkmam diyorsan çıkma ama hiç değilse yükseğe çık. Bolu mu olur, Ağrı mı bilemem ama sezon başı yüklemesi yapacaksan vadiye değil, dağa çıkmalısın.

Yoksa sezon boyu sakatlık derdinden kurtulamaz bu takım.

Mustafa Denizli benzer bir hatayla sezon başı kampını 40 derece sıcaklıkta, Huelva'da yapmış ve takım sezon boyu helva gibi olmuştu. Sakatlıklar bitmek bilmemişti.

Naçizane uyarıyorum, Şenol hoca verdiği kararı bir kez daha düşünmeli.