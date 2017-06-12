Kaostan kardelenlere

Milli Takım, Ukrayna, İzlanda, Hırvatistan ile grupta ölümkalım maçları oynayacak. Bu net... İlk periyotta bu üçgenden istediğimiz gibi çıkamayan milliler, Eylül'den itibaren sıfır hatayla yürümek zorunda.

Kosava karşısında aldığımız galibiyetle gruptaki kötü manzarayı bir nebze olsun değiştirdik. Artık Hırvatistan ve İzlanda 13'er, Ukrayna ve biz 11 durumundayız.

Arda Turan'ın yarattığı skandalın gölgesinde kalan dünkü maçta her şeye rağmen istediğini alan oyuncularımızı kutluyorum.

Çağlar, Cengiz Ünder geleceğimiz, ikisini de beğendiğimi söylemeliyim. Cengiz golünü de attı yüreğine, ayağına sağlık...

Oynasın oynamasın gençlere güvenim tam. Yusuf Yazıcı, Emre Mor, Enes Ünal ve diğerleri bizim için çok değerli.

Arda'nın giydiği formanın Yusuf Yazıcı'ya verilmesi ayrıca bir anlam ve önem taşıyor. Bu ayrıcalığı Yusuf kardeşimin iyi fark edip ülke futboluna büyük hizmetler vermesini bekliyorum.



Şimdilik huzur yok!

Rakip zayıf ve iddiasızdı dolayısıyla ne alınan sonucu, ne de oyunu çok fazla sorgulamamak gerek. Bu maçta kayıp yaşamamak çok önemliydi ve bunu başardık.

En önemli konu yaşanan büyük kaosun sahaya çok fazla yansımamasıydı. Oyuncularımız kendilerini soyutlamayı başarmışlar.

Perdeyi açan golün kahramanı Volkan takımından daha iyi bir performans sergiledi, Ozan da öyle.

Burak Yılmaz da bir şekilde kafasını sıfırlamayı başarmış.

Bu da önemli. Uzun sözün kısası, kazandık, mutluyuz; peki ya huzurlu muyuz!?

Hayır! Şimdilik huzur yok!

Bakalım onu da bulacak mıyız?