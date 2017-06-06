Haydi hayırlısı

Kosova ile oynayacağımız zorlu maç öncesi Makedonya özel maçıyla hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım kendini yormadı demek doğru olacaktır.

Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan, Çağlar, İsmail, Ozan, Emre Çolak, Arda, Olcay, Yunus Mallı ve Enes Ünal 11 ile başladığımız maçta Terim sonradan Cengiz, Selçuk, Hasan Ali, Cenk, Emre Mor ve Burak'ı da sahaya sürdü. Böylece hem kafasındaki 11'i şekillendirmiş oldu, hem de alternatif ve genç oyuncuların son durumlarını görme şansı buldu.

Maçın genelinde durgun bir Milli Takım izledik, Makedonya daha bir kazanma iştahıyla oynadı ve ofsayta dikkat etmiş olsalar iki gol atmaları işten bile değildi.

Bu anlamda savunmamızın alarm verdiğini söylemek mümkün.



Ayakkabıyı ters giymiş gibi

Orta alanda organize olmakta güçlük çektik ancak sezon sonu olması ve ligin stresinin henüz oyuncuların üzerinden kalkmaması nedeniyle bu durumu normal karşılamak gerek. Forvet oyuncularımızın zayıf rakip karşısında kişisel becerilerini kullanın gol ya da goller atması şahsen benim beklentilerim arasındaydı ama atmak şöyle dursun pozisyona girmekte bile zorlandılar.

Özel maçların böyle bir havası var oyuncular motive olmakta zorluk çekiyorlar ve ayakkabılarını ters giymiş gibi zorlanıyorlar. Ortaya futbol adına bir şey çıkmıyor doğal olarak. Makedonya'nın gayretleri olmasa maçı izlemek çok daha yorucu olabilirdi.

Her neyse tüm bunların bir antrenman olduğunu ve Kosova karşısında beklediğimiz Milli Takımı bulacağımızı ümit edelim.

Çünkü aksi halde grupta iddiamız falan kalmaz.

Ne diyelim, haydi hayırlısı…