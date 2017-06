Milli utancımız!

Eskiler edep, aklın dış görünüşüdür der; Arda'nın aklını gördük... Bayrampaşa, Altıntepsi'de sunmuştu onu Türk futboluna...

Emekçi bir babanın oğlu olarak Allah vergisi yeteneğini kullanırken efendiliği ile de dikkatimizi çekmiş, sürekli yanında olmaya çalışmıştık...

Barça'ya gidişi milletçe gururumuz olmuştu, şimdi ise utancımız!

Yazık. Çok yazık.

Anlık bir öfkeyle bir şey yaşanmış olsa anlarım ama olay kesinlikle öyle değil. Aylar önce prim meselesi yaşanmış ve "Milli meseledir uzatmayalım, memleketin de Milli Takım'ın da huzura ihtiyacı var" diyerek kapatmışız... Sen kalk o gün kafana tak bir gazeteciyi ve hesap sormak için onun Milli Takım uçağına bineceği günü bekle… Yuh!



Asıl öfkesi diğerlerine

Yaptığın tüm sataşmaları sükunetle karşılayan baban yaşındaki gazeteciye ağza alınmayacak küfürler saydır, yetmedi, "Seni bu uçağa alanların ..." diyerek TFF Başkanı Demirören ve teknik direktörün Fatih Terim'e de küfür et!

Kafaya takmış besbelli, kurgulamış gayet açık... Çünkü prim meselesi TFF Başkanı'nın gazetesinde çıktı, Bilal Meşe ağabeyimiz yazdı.

Arda'ya göre bu haberi Meşe'ye ya Terim veya ekibinden birileri verdi ya da TFF sızdırdı.

Dolayısıyla asıl öfkesi Demirören ve Terim'e… O nedenle bilerek, Bilal Meşe'ye, "Seni bu uçağa alanın ..." diyor.

Bilal Meşe üzerinden Demirören ve Terim'e küfür ediyor açıkça...

Peki sevgili Arda, Terim o uçakta değil miydi? Her gün antrenmanda birlikte değil misiniz? TFF Başkanı ile hiç karşılaşmıyor musun? Neden yüzlerine karşı yapmadın bu ahlaksızlığı?



Terim'e söyleseydin!

Neden Bilal Meşe'yi aracı kullanmaya kalkıyorsun!

Cesaretin varsa uçağın ön tarafında oturan Terim'e gidip söyleseydin o sözleri!

Yetmedi mi yüreğin?

Her neyse, bu çirkinlik ilk değil, görünen o ki son da olmayacak. Arda Milli Takım kadrosundan çıkarıldı ama bu yetmez.

Gelecek nesilleri kurtarmak adına bu kadar çirkinleşme potansiyeli olan her kim varsa o kutsal forma sırtından alınmalıdır. Bize öncelikle bu memleketin örf ve adetlerini bilen, büyüğüne saygılı, küçüğüne örnek teşkil edeceğinin bilincinde olan edepli karakterler lazım. Gerekirse tüm turnuvaları kaybedelim ama insanlığımızı kaybetmeyelim...