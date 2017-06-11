 Bonservisini al, gel! – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Bonservisini al, gel!

    Bonservisini al, gel!
    Senegalli forvet Demba Ba'dan sonra Beşiktaş yönetimi 'e de aynı teklifi yaptı: "Çin'deki takımından bonservisini bedelsiz alabiliyorsan, gel sözleşme yapalım." Ligin ikinci yarısında 18'e girmekte zorlanan Ersan'ın, Çin'e gittiği ve bonservisini bedelsiz almak için görüşmeler yaptığı bildirildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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