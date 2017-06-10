Aboubakar gollere devam ediyor!
10 Haziran 2017, Cumartesi
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Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren Vincent Aboubakar, Kamerun'un Fas'ı ağırladığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçının 29. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
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