 Burak’a yeşil ışık – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Burak’a yeşil ışık

    Burak’a yeşil ışık

    Başkan 'dan milli forvete onay çıktı. “Burak iyi bir Beşiktaşlı ben de kendisini seviyorum. Şu anda bir temas yok. Olsa sıcak bakar mıyım? Ben ‘sıcak bakarım’ diyorum. Burak, her oynadığı takımda da Beşiktaşlı olduğunu ifade eden yürekli bir çocuk. Onun üzerine gidilmesini çok doğru bulmuyorum"

    Başkanı Fikret Orman, Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulunun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Başkan son günlerde adı sık sık gündeme gelen için, "Burak bir takımda oynuyor. Takımında gayet iyi oynuyor, goller de atıyor. Türkiye'ye dönecek mi? Bilemem! Ancak bu, Burak haftaya, ay sonunda, Beşiktaş'ta demek değil. Böyle bir temas yok. Olsa sıcak bakar mıyım? 'Ben sıcak bakarım' diyorum. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ile aramda böyle bir konuşma geçmedi. Burak iyi bir Beşiktaşlı ben de kendisini seviyorum. Amacım Beşiktaşlıların sayısını artırmak, azaltmak değil" diye konuştu.

    BENCE ONA HAKSIZLIK YAPILDI
    Burak Yılmaz'la alakalı haksızlık yapıldığını belirten Başkan Orman şöyle devam etti: "Babası bizde top oynamış iyi bir Beşiktaşlı. Burak da Beşiktaş'ta top oynadı. Beşiktaş'tan problemli olarak ayrılmadı. O dönem Beşiktaş Kulübü onu yolladı. Burak'ı takas olarak kullandılar. O da daha sonra bir çıkış yakaladı. Netice itibarıyla profesyonel bir oyuncu. Açıkçası her oynadığı takımda da Beşiktaşlı olduğunu ifade eden yürekli bir çocuk. Şimdi onun üzerine gidilmesini doğru bulmuyorum. Bir Beşiktaş-G.Saray maçında penaltı olmayan pozisyonda öyle bir hareket oldu ama futbolun içinde olan şeyler!"

    VİNCENT ABOUBAKAR&NBSP;TRANSFERİ BELİRSİZ
    Beşiktaş Başkanı , geçen sezon kiralık olarak oynayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ın durumunun henüz netleşmediğinin altını çizen Orman, "Tabii ki uğraşıyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu işler öyle kolay olmuyor. Ama çok para veriyorsan kolay oluyor. Bizim işimiz ise her zaman 1zoru başarmak" yorumunu yaptı.

    MARCELO MUTLU AMA!
    Beşiktaş Başkanı Orman, Marcelo'yu kendisi istemediği sürece satmayı düşünmediklerini açıkladı. Lyon'un, Marcelo için transfer teklifinde bulunduğunu doğrulayan Orman, "Bizden daha önemlisi oyuncu İstanbul'da çok mutlu. Marcelo'nun gideceğini tahmin etmiyorum. Marcelo gitmek istemediği sürece biz de satmak istemiyoruz. Burada Marcelo'nun tavrı önemli. Marcelo bizden, biz de ondan mutluyuz. Marcelo gitmek isterse bizim de değerlendirebileceğimiz bir teklif açıkçası" diye konuştu. "Lyon 10-12 milyon euro'ya çıkabilir mi?" sorusu üzerine Orman şu yanıtı verdi; "Çok yükseklere çıkabileceklerini zannetmiyorum. Marcelo'yu düzgün karakterli, iyi oyuncu. İnşallah kalır ama futbolun bugünü, yarını belli olmaz. Futbolda 24 saat, 48 saat çok uzun zaman."

    VAR SİSTEMİNİN, AVANTAJI DA VAR DEZAVANTAJI DA!
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili, "Bu uygulamanın yüzde yüz avantajları olacaktır, dezavantajları olacaktır. Bazı şeyleri düzelteceği kesin ama yanından ne gibi dezavantajlar getirir bilmiyorum. Biraz izlemek lazım" dedi. Bu arada dün öğleden sonra Ordu Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenecek iftar programına katılmak üzere özel uçakla Ordu'ya giden Orman, hafta sonunda Artvin'de anneannesinin mezarını ziyaret edeceğini söyledi.

    ARDA'YA YAKIŞMADI
    Başkan Fikret Orman, Arda Turan olayının tutulacak bir tarafının olmadığını belirtti. Orman, şunları kaydetti: "Arda açısından, spor açısından kötü. Öncesi kötü, sonrası kötü. Arda kıymetli, faydalı olması gereken bir oyuncu. Yapmaması gereken bir hareket yaptı. Bilal Meşe bizim ağabeyimiz. Babası yaşında adam yani, olacak iş değil. Olayın benim açımdan tutulacak bir tarafı yok. İnşallah, tatlı bir yere gider ama Türk sporu açısından hoş bir fotoğraf değil. Hiç kimseye yakışmadı."
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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