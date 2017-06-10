Burak’a yeşil ışık
Başkan Fikret Orman'dan milli forvete onay çıktı. “Burak iyi bir Beşiktaşlı ben de kendisini seviyorum. Şu anda bir temas yok. Olsa sıcak bakar mıyım? Ben ‘sıcak bakarım’ diyorum. Burak, her oynadığı takımda da Beşiktaşlı olduğunu ifade eden yürekli bir çocuk. Onun üzerine gidilmesini çok doğru bulmuyorum"
BENCE ONA HAKSIZLIK YAPILDI
Burak Yılmaz'la alakalı haksızlık yapıldığını belirten Başkan Orman şöyle devam etti: "Babası bizde top oynamış iyi bir Beşiktaşlı. Burak da Beşiktaş'ta top oynadı. Beşiktaş'tan problemli olarak ayrılmadı. O dönem Beşiktaş Kulübü onu yolladı. Burak'ı takas olarak kullandılar. O da daha sonra bir çıkış yakaladı. Netice itibarıyla profesyonel bir oyuncu. Açıkçası her oynadığı takımda da Beşiktaşlı olduğunu ifade eden yürekli bir çocuk. Şimdi onun üzerine gidilmesini doğru bulmuyorum. Bir Beşiktaş-G.Saray maçında penaltı olmayan pozisyonda öyle bir hareket oldu ama futbolun içinde olan şeyler!"
VİNCENT ABOUBAKAR&NBSP;TRANSFERİ BELİRSİZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen sezon kiralık olarak oynayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ın durumunun henüz netleşmediğinin altını çizen Orman, "Tabii ki uğraşıyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu işler öyle kolay olmuyor. Ama çok para veriyorsan kolay oluyor. Bizim işimiz ise her zaman 1zoru başarmak" yorumunu yaptı.
MARCELO MUTLU AMA!
Beşiktaş Başkanı Orman, Marcelo'yu kendisi istemediği sürece satmayı düşünmediklerini açıkladı. Lyon'un, Marcelo için transfer teklifinde bulunduğunu doğrulayan Orman, "Bizden daha önemlisi oyuncu İstanbul'da çok mutlu. Marcelo'nun gideceğini tahmin etmiyorum. Marcelo gitmek istemediği sürece biz de satmak istemiyoruz. Burada Marcelo'nun tavrı önemli. Marcelo bizden, biz de ondan mutluyuz. Marcelo gitmek isterse bizim de değerlendirebileceğimiz bir teklif açıkçası" diye konuştu. "Lyon 10-12 milyon euro'ya çıkabilir mi?" sorusu üzerine Orman şu yanıtı verdi; "Çok yükseklere çıkabileceklerini zannetmiyorum. Marcelo'yu düzgün karakterli, iyi oyuncu. İnşallah kalır ama futbolun bugünü, yarını belli olmaz. Futbolda 24 saat, 48 saat çok uzun zaman."
VAR SİSTEMİNİN, AVANTAJI DA VAR DEZAVANTAJI DA!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili, "Bu uygulamanın yüzde yüz avantajları olacaktır, dezavantajları olacaktır. Bazı şeyleri düzelteceği kesin ama yanından ne gibi dezavantajlar getirir bilmiyorum. Biraz izlemek lazım" dedi. Bu arada dün öğleden sonra Ordu Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenecek iftar programına katılmak üzere özel uçakla Ordu'ya giden Orman, hafta sonunda Artvin'de anneannesinin mezarını ziyaret edeceğini söyledi.
ARDA'YA YAKIŞMADI
Başkan Fikret Orman, Arda Turan olayının tutulacak bir tarafının olmadığını belirtti. Orman, şunları kaydetti: "Arda açısından, spor açısından kötü. Öncesi kötü, sonrası kötü. Arda kıymetli, faydalı olması gereken bir oyuncu. Yapmaması gereken bir hareket yaptı. Bilal Meşe bizim ağabeyimiz. Babası yaşında adam yani, olacak iş değil. Olayın benim açımdan tutulacak bir tarafı yok. İnşallah, tatlı bir yere gider ama Türk sporu açısından hoş bir fotoğraf değil. Hiç kimseye yakışmadı."
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:12
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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