 Fişek gibi mesaj – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Fişek gibi mesaj

    Fişek gibi mesaj

    ‘Fişek’ lakaplı Caner, hocası Şenol Güneş’i övdü

    Sezon başında transfer edilen Caner Erkin yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle şampiyonluğu buruk şekilde kutladığını belirtmişti. Ancak tecrübeli futbolcu dün bu burukluğu üzerinden atmış gibiydi... 'Fişek' lakaplı sol bek, hocası Şenol Güneş'le çekildiği selfie'yi İnstagram hesabına yükleyip altına "Şampiyon" notunu düştü. Kutlamalar sırasında da "Beşiktaş'ım benim, biricik sevgilim" tezahüratında yeri göğü inletti. Adriano da tarihi zaferi meşale yakarak kutladı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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