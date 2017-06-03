Kaza anı kamerada

Beşiktaş'ın galibiyet kutlamaları için kiraladıkları yat ile Kabataş'tan açılan üniversiteden arkadaş 8 taraftar, futbolcuların bulunduğu yata yaklaştıkları sırada, bir taraftar teknesi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yere kapaklanan 31 yaşındaki Samet Bakan'ın bacakları kopma noktasında kırıldı. Eşi Kerem Gürel ile kutlamaya katılan 30 yaşındaki Özlem Ger Gürel'in de bacakları kırıldı.