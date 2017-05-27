 Şampiyonluk primi belirlendi – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Şampiyonluk primi belirlendi

    Şampiyonluk primi belirlendi

    Siyah-beyazlılarda şampiyonluk primi belirlendi.

    Yönetim, Gaziantepspor'u yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak olan futbolculara 300'er bin TL prim verecek. Başkan Fikret Orman ve kurmayları asıl primi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için belirledi. Gruptan yükselme ve her tur için katlanarak prim verilecek. İkinci Başkan "Çocuklar tüm sezon boyu şampiyonluk için ter döktü. Emeklerinin karşılığını tabii ki vereceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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