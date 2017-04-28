Beşiktaş'ta kötü haber!!
İngiltere'nin Daily Star Gazetesinin son dakika verdiği haberine göre Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca seneye Manchester United forması giyecek.
Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa'nın dev takımların dikkatini çeken Anderson Talisca için bir transfer iddiasıda İngiltere'den geldi. İngilizler, Manchester United teknik patronu Mourinho'nun takibene aldığı Talisca için transfer atağı başlattığı ve 21 Milyon Sterlin'e bu transferin sonuçlanacağını yazdılar.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın her fırsatta Benfica'ya dönmek istemediğini de yazan Daily Star, ünlü menajer Jorge Mendes'in bu transfer için tam yetkili olduğunu ve Manchester United'li yetkililere bonservis bedelinin 21 Milyon Sterlin'den az olmayacağı garantisi verdiği belirtildi.
23 yaşındaki Talisca bu sene Beşiktaş forması ile çıktığı 29 maçta 14 gol attı.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın her fırsatta Benfica'ya dönmek istemediğini de yazan Daily Star, ünlü menajer Jorge Mendes'in bu transfer için tam yetkili olduğunu ve Manchester United'li yetkililere bonservis bedelinin 21 Milyon Sterlin'den az olmayacağı garantisi verdiği belirtildi.
23 yaşındaki Talisca bu sene Beşiktaş forması ile çıktığı 29 maçta 14 gol attı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat evine dönüyor
Toplam 11
Yorum
mehmetfb bunun gitmesi neden deprem olsun ki bize bayram olur getir takımın başına ümitözatı yanınada tuncay serhat aurelio van hoijdonk ruh gelsin
- Beşiktaş'ta kötü haber!!
Toplam 6
Yorum
özgür şenol un korkak futbolu talısca yı gosterdmedi lyon a karşı baskılı oynasaydı kesınlıkle elerdi ve kupayıda alırdı her iki maçtada korkaktı
- Beşiktaş'ta kötü haber!!
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK Yapacak bir şey yok :-) çok para
Beşiktaş'ta kötü haber!! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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