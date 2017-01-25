 İngiltere'de Oulare harekatı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    İngiltere'de harekatı

    İngiltere'de Oulare harekatı

    Yönetim, 21 yaşındaki golcü yıldız Obbi ’yi kiralamak için Ali Naibi’yi İngiltere’ye gönderdi.

    Beşiktaş yönetimi, santrfor adayları için dört koldan girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon için Mario Gomez'le prensip anlaşmasına varan, Demba Ba'yı da sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet eden siyah-beyazlılar; forvet takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.

    İLK TEKLİF YAPILDI
    Kulüpten aldığı yetkiyle İngiltere'ye giden Ali Naibi, burada Obbi 'nin bonservisini elinde bulunduran Watford kulübü futbol şube sorumlusu Richard Line ile bir araya geldi. İngilizlere 200 bin sterlin kiralama bedeli ve Oulare'nin 6 aylık maaşının tamamını vergisiyle ödemeyi teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.

    SAKATLIĞI NEDENİYLE 23 GÜN FORMA GİYEMEDİ
    Zulte Waragem formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Obbi Oulare, rakip filelere sadece 1 gol gönderebildi. 21 yaşında ve 1.94 boyundaki Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında geçirdiği ayak yaralanması nedeniyle 23 gün sahalardan uzak kalmıştı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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