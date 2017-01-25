İngiltere'de Oulare harekatı
Yönetim, 21 yaşındaki golcü yıldız Obbi Oulare’yi kiralamak için Ali Naibi’yi İngiltere’ye gönderdi.
Beşiktaş yönetimi, santrfor adayları için dört koldan girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon için Mario Gomez'le prensip anlaşmasına varan, Demba Ba'yı da sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet eden siyah-beyazlılar; forvet takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.
İLK TEKLİF YAPILDI
Kulüpten aldığı yetkiyle İngiltere'ye giden Ali Naibi, burada Obbi Oulare'nin bonservisini elinde bulunduran Watford kulübü futbol şube sorumlusu Richard Line ile bir araya geldi. İngilizlere 200 bin sterlin kiralama bedeli ve Oulare'nin 6 aylık maaşının tamamını vergisiyle ödemeyi teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.
SAKATLIĞI NEDENİYLE 23 GÜN FORMA GİYEMEDİ
Zulte Waragem formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Obbi Oulare, rakip filelere sadece 1 gol gönderebildi. 21 yaşında ve 1.94 boyundaki Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında geçirdiği ayak yaralanması nedeniyle 23 gün sahalardan uzak kalmıştı.
İLK TEKLİF YAPILDI
Kulüpten aldığı yetkiyle İngiltere'ye giden Ali Naibi, burada Obbi Oulare'nin bonservisini elinde bulunduran Watford kulübü futbol şube sorumlusu Richard Line ile bir araya geldi. İngilizlere 200 bin sterlin kiralama bedeli ve Oulare'nin 6 aylık maaşının tamamını vergisiyle ödemeyi teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.
SAKATLIĞI NEDENİYLE 23 GÜN FORMA GİYEMEDİ
Zulte Waragem formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Obbi Oulare, rakip filelere sadece 1 gol gönderebildi. 21 yaşında ve 1.94 boyundaki Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında geçirdiği ayak yaralanması nedeniyle 23 gün sahalardan uzak kalmıştı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
İngiltere'de Oulare harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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