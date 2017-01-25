Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi ertelendi
Beşiktaş Kulübünün 29 Ocak Pazar günü yapılacağını duyurduğu olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "29 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası nedeniyle Yalçın Karadeniz'in divan kurulu başkanlığı düşmüştü.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:01
- Fener'den Eto'o atağı
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Yorum
beko 8 tane forvet dizip ne amaçlıyon aziz.van persie yi hazırla 10 numara oynat.cenaze evine döndü kadro topladınız 30 yaşları
- Derdiyok riske edilmedi
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Yorum
vay adama dogru düzgün top gitmiyor ki orta açan yok ki
- Yeniler formaya ambargo koydu
Toplam 3
Yorum
TS Sen gec koltuga o zaman. Konusmaktan baska birsey bilmiyorsunuz zaten.
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