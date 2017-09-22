Devrim gibi yeni lig
UEFA Uluslar Ligi’nin formatı onaylandı. Hazırlık maçlarının yerini tutacak lig 4 kümede oynanacak. Şampiyon olan 4 takım 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine doğrudan katılacak
20 TAKIM ESKİ SİSTEMLE
Öte yandan bugün yürürlükte olan Avrupa Sampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek. 2019 Mart, Haziran, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikiser maçla 10 maç tamamlanacak. Eskiden oldugu gibi gruplarda ilk iki sırayı alan toplam 20 ülke finallere katılmaya hak kazanacak. Finallerde yer alacak 24 ülkenin 4'ü ise bundan böyle UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek.
TÜRKİYE B'DE
Uluslar Ligi'ndeki kümeler, UEFA'nın milli takımlar sıralama sistemine göre belirlenecek. Türkiye ikinci seviye olan B Kümesi'nde yer alacak. Bu kümede Rusya, Kuzey İrlanda, Slvakya, İSveç, Hollanda, Ukrayna, Bosna Hersek, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka ve Macaristan bulunuyor. İlk iki kümede 12'şer takım, 3. kümede 15, 4. kümede ise 16 takım mücadele edecek. Her grubun şampiyonu bir üst kümeye çıkacak. En alt sıradaki takım ise bir alt kümeye düşecek
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:50
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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