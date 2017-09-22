 Devrim gibi yeni lig – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Devrim gibi yeni lig

    Devrim gibi yeni lig

    ’nin formatı onaylandı. Hazırlık maçlarının yerini tutacak lig 4 kümede oynanacak. Şampiyon olan 4 takım 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine doğrudan katılacak

    UEFA, ilk kez 2018'de düzenlenecek 'nin formatını onaylayıp; logosunu belirledi. Hazırlık maçlarının yerini alacak olan Uluslar Ligi'nde UEFA'ya üye 55 ülke 4 kümede mücadele edecek. Kümelerinde sampiyon olacak 4 takım dogrudan Avrupa Sampiyonası finallerine katılma hakkı elde edecek. Uluslar Ligi'nin kuraları 24 Ocak 2018'de çekilecek. Ilk kez Eylül 2018'de baslayacak. 2020 Avrupa Sampiyonası finallerine katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off maçları ise 2020'nin mart ayında oynanacak.

    20 TAKIM ESKİ SİSTEMLE
    Öte yandan bugün yürürlükte olan Avrupa Sampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek. 2019 Mart, Haziran, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikiser maçla 10 maç tamamlanacak. Eskiden oldugu gibi gruplarda ilk iki sırayı alan toplam 20 ülke finallere katılmaya hak kazanacak. Finallerde yer alacak 24 ülkenin 4'ü ise bundan böyle UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek.

    TÜRKİYE B'DE
    Uluslar Ligi'ndeki kümeler, UEFA'nın milli takımlar sıralama sistemine göre belirlenecek. Türkiye ikinci seviye olan B Kümesi'nde yer alacak. Bu kümede Rusya, Kuzey İrlanda, Slvakya, İSveç, Hollanda, Ukrayna, Bosna Hersek, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka ve Macaristan bulunuyor. İlk iki kümede 12'şer takım, 3. kümede 15, 4. kümede ise 16 takım mücadele edecek. Her grubun şampiyonu bir üst kümeye çıkacak. En alt sıradaki takım ise bir alt kümeye düşecek
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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