Başkan, gazeteci dövdü!

Salih Uçan'ın formasını giydiği İsviçre ekibi FC Sion'un başkanı Christian Constantin, takımının Lugano ile oynadığı maç sırasında TV yorumcusu Rolf Fringer'e saldırdı. Constantin daha sonra Kış Olimpiyat Oyunları adaylığı komitesindeki görevinden istifa etti.