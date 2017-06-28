Antalyaspor’da Aatıf harekatı

Dünyaca ünlü Menez'i renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor, Aydın Karabulut, Maicon ve Boffin'i de alarak adeta şov yapmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, Metz'den Mevlüt Erdinç'in ardından Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Aatıf'ın da peşine düştü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Sivas'a getirdiği eski öğrencisiyle büyük ölçüde anlaşıldığı öğrenildi.