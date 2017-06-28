 Alanya’da Yunan havası – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Alanya’da Yunan havası

    Alanya’da Yunan havası

    Turuncu-yeşilliler Tzavellas’ın yanına vatandaşını getiriyor. Yunan basını bonservisi elindeki, 47 kez milli formayı giyen, 31’lik ön libero ile prensipte anlaşıldığını öne sürdü.

    Süper Lig'in geçen sezon flaş takımı olmayı başaran A.Alanyaspor, Yunan modasından vazgeçmiyor. Yunan basını, geçtiğimiz sezon devre arasında PAOK'tan stoper Tzavellas'ı kadrosuna katan turuncu-yeşillilerin, ön liberoya ise vatandaşı 'i getireceğini öne sürdü. 31 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Tzavellas'tan Alanya hakkında bilgi aldığı ve Alanyaspor'a transferine sıcak baktığı belirtildi. Kariyerine Yunanistan'ın AO Thiva takımında başlayan Maniatis, buradan Painonios'a geçerek 7 sezon forma giydi. Yunan devi Olympiakos'a 2011'de transfer olan tecrübeli orta saha, 2016'da Belçika'da Standard Liege'ye kiralık gittikten sonra geçen sezon devre arasında Atromitos'a satıldı. Atromitos'la 6 aylık bir sözleşme imzalayan Maniatis, oynadığı 14 karşılaşmada 1 gol attı. Bonservisi elindeki deneyimli futbolcu, 47 kez Yunanistan Milli Takımı formasını giyerken, 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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