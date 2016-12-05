 Akbaş da götürüldü – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Akbaş da götürüldü

    Akbaş da götürüldü
    Elmacık kemiğinde meydana gelen 3 kırık nedeniyle ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ile oynanan maçta forma giyemeyen Mustafa Akbaş da Kayserispor kafilesinde yer aldı. Teknik heyet, Akbaş'ı 18'e alıp almayacağına ise bugün karar verecek.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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