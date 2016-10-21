Giren N'Doye, çıkan Suk

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, ligde oynanan 7 maçta gol atma başarısı gösteremeyen forvet hattında değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bu sezon ligde sadece 2 maçta gol atan 5 maçı ise boş geçen Karadeniz ekibinde Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan'ın ise (1) golü bulunuyor. Ağırlıklı olarak Suk ve Muhammet Demir isimlerine şans veren Yanal'ın, kulüpten alacağı yıllık ücrette indirime giden ve moralli olan 31 yaşındaki tecrübeli forvet N'Doye'e forma şansı vermesi bekleniyor. Yanal, Senegalli oyuncuyla yakında ilgileniyor.