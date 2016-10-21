Giren N'Doye, çıkan Suk
Teknik direktör Ersun Yanal'ın, ligde oynanan 7 maçta gol atma başarısı gösteremeyen forvet hattında değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bu sezon ligde sadece 2 maçta gol atan 5 maçı ise boş geçen Karadeniz ekibinde Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan'ın ise (1) golü bulunuyor. Ağırlıklı olarak Suk ve Muhammet Demir isimlerine şans veren Yanal'ın, kulüpten alacağı yıllık ücrette indirime giden ve moralli olan 31 yaşındaki tecrübeli forvet N'Doye'e forma şansı vermesi bekleniyor. Yanal, Senegalli oyuncuyla yakında ilgileniyor.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Giren N'Doye, çıkan Suk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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