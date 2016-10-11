Soudani seferi

Transfer için kolları şimdiden sıvayan Trabzonspor, kanatlardaki sıkıntıyı gidermek için yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Scout ekibi birçok ülkede futbolcu kovalarken, teknik direktör Ersun Yanal'ın aklında Dinamo Zagreb'de oynayan Cezayirli El Arbi Hillel Soudani bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncuyu sezon başında da isteyen ancak transferini gerçekleştiremeyen bordo-mavililerin, Yanal'ın talebi doğrultusunda Hırvatistan'a giderek oyuncunun kulübüyle temaslara başladığı kaydedildi. Bu sezon 9 karşılaşmada 5 golü bulunan Soudani'nin kulübüyle sözleşmesi 2017'de bitiyor. Bu transferin devre arasında sonuçlandırılması için gerekli adımlar atılacak.