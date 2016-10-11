Soudani seferi
Transfer için kolları şimdiden sıvayan Trabzonspor, kanatlardaki sıkıntıyı gidermek için yoğun bir çalışma temposuna girdi.
Scout ekibi birçok ülkede futbolcu kovalarken, teknik direktör Ersun Yanal'ın aklında Dinamo Zagreb'de oynayan Cezayirli El Arbi Hillel Soudani bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncuyu sezon başında da isteyen ancak transferini gerçekleştiremeyen bordo-mavililerin, Yanal'ın talebi doğrultusunda Hırvatistan'a giderek oyuncunun kulübüyle temaslara başladığı kaydedildi. Bu sezon 9 karşılaşmada 5 golü bulunan Soudani'nin kulübüyle sözleşmesi 2017'de bitiyor. Bu transferin devre arasında sonuçlandırılması için gerekli adımlar atılacak.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Soudani seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.