 Forvet oyuncularını besleyin – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Forvet oyuncularını besleyin

    Forvet oyuncularını besleyin
    Süper Lig'in ilk 6 haftasında gol sıkıntısı yaşayan 'da Ersun Yanal bu sorunu çözmek için planlarını yaptı. Özellikle forvet oyuncularının gerek orta sahadan gerekse kanatlardan beslenmelerini isteyen tecrübeli hoca, "Bu anlayışı takım olarak benimsediğimizde üretkenliğimiz de artacaktır" ifadesini kullandı.

    DERSİMİZ 'HÜCUM' VE 'GOL'
    Teknik direktör Ersun Yanal, milli futbolcuların da takıma dönmesi ile bugünden itibaren yine gol çalışmaları ve hücum organizasyonları üzerinde idmanlar yaptıracağı öğrenildi. Yanal, ligin ilk 6 haftasında sadece 3 gol atabilen bordo-mavili takımın forvetleri Suk, Muhammet ve N'doye ile özel olarak da görüşüyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:46
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