Forvet oyuncularını besleyin
Süper Lig'in ilk 6 haftasında gol sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da Ersun Yanal bu sorunu çözmek için planlarını yaptı. Özellikle forvet oyuncularının gerek orta sahadan gerekse kanatlardan beslenmelerini isteyen tecrübeli hoca, "Bu anlayışı takım olarak benimsediğimizde üretkenliğimiz de artacaktır" ifadesini kullandı.
DERSİMİZ 'HÜCUM' VE 'GOL'
Teknik direktör Ersun Yanal, milli futbolcuların da takıma dönmesi ile bugünden itibaren yine gol çalışmaları ve hücum organizasyonları üzerinde idmanlar yaptıracağı öğrenildi. Yanal, ligin ilk 6 haftasında sadece 3 gol atabilen bordo-mavili takımın forvetleri Suk, Muhammet ve N'doye ile özel olarak da görüşüyor.
DERSİMİZ 'HÜCUM' VE 'GOL'
Teknik direktör Ersun Yanal, milli futbolcuların da takıma dönmesi ile bugünden itibaren yine gol çalışmaları ve hücum organizasyonları üzerinde idmanlar yaptıracağı öğrenildi. Yanal, ligin ilk 6 haftasında sadece 3 gol atabilen bordo-mavili takımın forvetleri Suk, Muhammet ve N'doye ile özel olarak da görüşüyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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