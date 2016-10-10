1.5 ayda 30 bin

TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, şu ana kadar yaklaşık 30 bin forma satıldığını belirtti, “Geçen sezonu şimdiden 3’e katladık. Hedefimiz 120 bin” diye konuştu.

Forma satış rakamları yüz güldürdü. Mali işler koordinatörü ve TS Club sorumlusu Emre Aksoy, 20 Ağustos'ta satışa çıkan yeni sezon formalarında 1.5 ayda yaklaşık 30 bin adet satıldığını açıklayarak, "Saha sonuçları satışları etkilese de önceki sezona göre 3 kat daha fazla satış yaptık" diye konuştu.



REKOR 2010-11'DEKİ 79 BİN FORMA

Aksoy, kulüp rekorunun 2010-11 sezonunda satılan 79 bin forma olduğunu ifade ederek, "Bu sezon bu rakamın üzerine çıkmayı arzuluyoruz. Hedefimiz 120 bin forma satışı. Akyazı Stadı'nın açılması ve başarılı saha sonuçlarıyla birlikte satışların daha da artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.