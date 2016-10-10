1.5 ayda 30 bin
TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, şu ana kadar yaklaşık 30 bin forma satıldığını belirtti, “Geçen sezonu şimdiden 3’e katladık. Hedefimiz 120 bin” diye konuştu.
Forma satış rakamları yüz güldürdü. Mali işler koordinatörü ve TS Club sorumlusu Emre Aksoy, 20 Ağustos'ta satışa çıkan yeni sezon formalarında 1.5 ayda yaklaşık 30 bin adet satıldığını açıklayarak, "Saha sonuçları satışları etkilese de önceki sezona göre 3 kat daha fazla satış yaptık" diye konuştu.
REKOR 2010-11'DEKİ 79 BİN FORMA
Aksoy, kulüp rekorunun 2010-11 sezonunda satılan 79 bin forma olduğunu ifade ederek, "Bu sezon bu rakamın üzerine çıkmayı arzuluyoruz. Hedefimiz 120 bin forma satışı. Akyazı Stadı'nın açılması ve başarılı saha sonuçlarıyla birlikte satışların daha da artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
REKOR 2010-11'DEKİ 79 BİN FORMA
Aksoy, kulüp rekorunun 2010-11 sezonunda satılan 79 bin forma olduğunu ifade ederek, "Bu sezon bu rakamın üzerine çıkmayı arzuluyoruz. Hedefimiz 120 bin forma satışı. Akyazı Stadı'nın açılması ve başarılı saha sonuçlarıyla birlikte satışların daha da artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
1.5 ayda 30 bin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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