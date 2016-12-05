Düello Konya’nın
Alanyaspor deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta, 10 kişi kalmasıyla kalesinde 2 gol gören Konyaspor, 90+4’te Vukovic’in attığı penaltı golüyle 3-2 galip geldi...
KIRMIZI İSYANI!
Konya'da 8'inci golünü atan Bajic'in gördüğü kırmızı tepkilere neden oldu. Boşnak futbolcunun gol sonrası Alanya tribünleri önünde formasını öpmesinin gayet normal olduğunu ifade eden Aykut Kocaman hakem Ali Palabıyık'a, "Durup dururken ne gördün?" diye tepki gösterdi.
SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞTILAR
Alanyaspor ve Konya takımları lig tarihi boyunca ilk kez karşılaştı. İki takım 2008- 09 sezonunda Türkiye kupası maçında karşılaşmış ve maçı Konya 4-0 kazanmıştı.
ALANYA'DA OLAY ÇIKTI
Alanyaspor'un, Atiker Konyaspor'a 3-2 yenildiği maç sonrası olaylar çıktı. Alanyaspor taraftarı Konyaspor taraftarlarını getiren otobüslerin tüm camlarını kırdı. Olaylar maç sonrası Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in orta sahaya gelerek üçlü çektirmesiyle başladı ve stat içinde de tansiyon yükseldi.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:03
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 9
Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
Yorum
Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
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