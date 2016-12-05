 Düello Konya’nın – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Düello Konya’nın

    Düello Konya’nın

    Alanyaspor deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta, 10 kişi kalmasıyla kalesinde 2 gol gören Konyaspor, 90+4’te Vukovic’in attığı penaltı golüyle 3-2 galip geldi...

    'in 13'üncü haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelede ikinci yarı eşitliği yakalasa da, 90+4'üncü dakikada gelen penaltı golü ile 3-2 mağlup oldu. Rijad Bajic, 38'de sevincini Alanyaspor tribününe doğru yaşadığı için kırmızı kart gördü. 18'de Berkan Emir'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Konyaspor, 38'de Bajic'le farkı ikiye çıkarttı. Maçın ilk yarısı 2-0 Konyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Alanyaspor, 56. dakikada Taha ve 59'da Vagner Love'un golleriyle skoru eşitledi. Ancak 90+5 dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Vukovic, 1 kişi eksik oynayan Konya'ya deplasmanda 3 puanı getiren isim oldu.

    KIRMIZI İSYANI!
    Konya'da 8'inci golünü atan Bajic'in gördüğü kırmızı tepkilere neden oldu. Boşnak futbolcunun gol sonrası Alanya tribünleri önünde formasını öpmesinin gayet normal olduğunu ifade eden Aykut Kocaman hakem Ali Palabıyık'a, "Durup dururken ne gördün?" diye tepki gösterdi.

    SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞTILAR
    Alanyaspor ve Konya takımları lig tarihi boyunca ilk kez karşılaştı. İki takım 2008- 09 sezonunda Türkiye kupası maçında karşılaşmış ve maçı Konya 4-0 kazanmıştı.

    ALANYA'DA OLAY ÇIKTI
    Alanyaspor'un, 'a 3-2 yenildiği maç sonrası olaylar çıktı. Alanyaspor taraftarı Konyaspor taraftarlarını getiren otobüslerin tüm camlarını kırdı. Olaylar maç sonrası Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in orta sahaya gelerek üçlü çektirmesiyle başladı ve stat içinde de tansiyon yükseldi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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