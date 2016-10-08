 Hakan Balta İzlanda’da yok – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    İzlanda’da yok

    Hakan Balta İzlanda’da yok
    Ukrayna maçının 2. yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın, dünkü muayenesi sonrasında kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğu tespit edildi. Balta, tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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