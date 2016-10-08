Hakan Balta İzlanda’da yok

Ukrayna maçının 2. yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın, dünkü muayenesi sonrasında kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğu tespit edildi. Balta, tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldı.