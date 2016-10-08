Hakan Balta İzlanda’da yok
Ukrayna maçının 2. yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın, dünkü muayenesi sonrasında kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğu tespit edildi. Balta, tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Hakan Balta İzlanda’da yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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