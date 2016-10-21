Yıllık gider 168 milyon euro
Galatasaray'da yarın yapılacak mali genel kurul öncesi kulübün yıllık gideri dudak uçuklattı.
Genel kurul üyelerine yönelik Kalamış Tesisleri'nde yapılan bilgilendirme toplantısında sarı-kırmızılı takımın yıllık giderlerinin toplam 168 milyon euro tuttuğu açıklandı. İşte o tablo :
Futbolcu ücreti+prim+stopaj 60 milyon euro
Personel+teknik kadro gideri 21 milyon euro
Deplasman+kamp+seyahat masrafları 5 milyon euro
Finansman giderleri (Faiz+kur farkı) 38 milyon euro
Amatör şubeler ve tesis gideri 26 milyon euro
Futbolcu amortisman gideri 17 milyon euro (Bonservis ödemelerinin yıllara ortalama dağılımı)
TOPLAM: 168 milyon euro
ARENA YENİ REKORA KOŞUYOR
Trabzonspor maçının bilet satışı devam ediyor. Dün itibariyle satılan bilet sayısı 20 bini geçti. Kombine kartlarla 40 bin seyirci sayısına ulaşıldı. Bugün ve yarın satılacak biletlerle Türk Telekom Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçını 40 bin 812 seyirciye oynamıştı.
Futbolcu ücreti+prim+stopaj 60 milyon euro
Personel+teknik kadro gideri 21 milyon euro
Deplasman+kamp+seyahat masrafları 5 milyon euro
Finansman giderleri (Faiz+kur farkı) 38 milyon euro
Amatör şubeler ve tesis gideri 26 milyon euro
Futbolcu amortisman gideri 17 milyon euro (Bonservis ödemelerinin yıllara ortalama dağılımı)
TOPLAM: 168 milyon euro
ARENA YENİ REKORA KOŞUYOR
Trabzonspor maçının bilet satışı devam ediyor. Dün itibariyle satılan bilet sayısı 20 bini geçti. Kombine kartlarla 40 bin seyirci sayısına ulaşıldı. Bugün ve yarın satılacak biletlerle Türk Telekom Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçını 40 bin 812 seyirciye oynamıştı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:48
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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