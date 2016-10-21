 Yıllık gider 168 milyon euro – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Yıllık gider 168 milyon euro

    Yıllık gider 168 milyon euro

    'da yarın yapılacak mali genel kurul öncesi kulübün yıllık gideri dudak uçuklattı.

    Genel kurul üyelerine yönelik Kalamış Tesisleri'nde yapılan bilgilendirme toplantısında sarı-kırmızılı takımın yıllık giderlerinin toplam 168 milyon euro tuttuğu açıklandı. İşte o tablo :

    Futbolcu ücreti+prim+stopaj 60 milyon euro
    Personel+teknik kadro gideri 21 milyon euro
    Deplasman+kamp+seyahat masrafları 5 milyon euro
    Finansman giderleri (Faiz+kur farkı) 38 milyon euro
    Amatör şubeler ve tesis gideri 26 milyon euro
    Futbolcu amortisman gideri 17 milyon euro (Bonservis ödemelerinin yıllara ortalama dağılımı)
    TOPLAM: 168 milyon euro

    ARENA YENİ REKORA KOŞUYOR
    maçının bilet satışı devam ediyor. Dün itibariyle satılan bilet sayısı 20 bini geçti. Kombine kartlarla 40 bin seyirci sayısına ulaşıldı. Bugün ve yarın satılacak biletlerle 'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, maçını 40 bin 812 seyirciye oynamıştı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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