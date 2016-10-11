Tugay’dan korner dersi
Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Arsenal Futbol Okulu'nda minik yeteneklere ders verdi. Arsenal Türkiye'nin hafta sonundaki misafiri olan ve kornerden gol attırma antrenmanına katılan Kerimoğlu, geleceğin yıldızlarına işin inceliklerini öğretti. Kerimoğlu, "Gençlere en önemli önerim ise iş disiplinidir" ifadesini kullandı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Tugay’dan korner dersi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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