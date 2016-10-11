 Tugay’dan korner dersi – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Tugay’dan korner dersi

    Tugay’dan korner dersi
    ve A Milli Takım'ın unutulmaz isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Okulu'nda minik yeteneklere ders verdi. Arsenal 'nin hafta sonundaki misafiri olan ve kornerden gol attırma antrenmanına katılan Kerimoğlu, geleceğin yıldızlarına işin inceliklerini öğretti. Kerimoğlu, "Gençlere en önemli önerim ise iş disiplinidir" ifadesini kullandı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:27
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