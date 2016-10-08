 Wes bırakmalı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Wes bırakmalı

    Wes bırakmalı
    Hollanda'da gündem Sneijder. Teknik adam Aad de Mos, "Sneijder sona geldi. Blind artık gençleşmeye gitmeli. Sneijder, Robben gibi isimleri temizlemeli" dedi. Portakallar, EURO 2016'ya katılamayarak hayal kırıklığı yaşamıştı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:55
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