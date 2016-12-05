 Nazar değmesin – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Nazar değmesin

    Nazar değmesin
    derbisinde sahanın en iyilerinden olan Şener Özbayraklı, yürekli futbolu nedeniyle Fenerbahçeli taraftarların övgüsünü aldı. Sosyal medyada, milli futbolcu için "Gökhan Gönül'ü bize aratmayacak" yorumlarını yapan Fenerbahçeliler, "Allah nazardan saklasın. İnşallah sakatlanmaz da 'e mecbur kalmayız" yorumları yapıyorlar.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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