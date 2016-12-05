 ‘4 Aralık’ göndermesi – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘4 Aralık’ göndermesi

    ‘4 Aralık’ göndermesi
    , 4 Aralık 2013'te F.Bahçe'yi 2-1 yenip kupadan eledikleri maçın yıldönümünü hatırlattı. Fethiyespor'un sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "4 Aralık 2013'de Ziraat Türkiye Kupası'nda skor: F.Bahçe- Fethiyespor: 1-2. Yer Ş.Saraçoğlu. Tarih bunu da yazdı" ifadeleri kullanıldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘4 Aralık’ göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle