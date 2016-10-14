 Şener'e ağır yük – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Şener'e ağır yük

    Şener'e ağır yük

    Yardımcılarından hakkında olumsuz rapor alan , umutlarını milli sağ beke bağladı: Sarı-lacivertli çalıştırıcı, özel olarak görüştüğü ’ya kendisine duyduğu güveni iletirken, “Benim için kritik bir öneme sahipsin. Takım içinde artık daha fazla sorumluluk almanı istiyorum” dedi

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gregory van der Wiel'le özel bir toplantı gerçekleştirmiş, vatandaşından performansını artırmasını istemişti. Hollandalı çalıştırıcı, milli maçlar için verilen aranın iyi bir fırsat olduğunu anlatıp, uyardığı 28 yaşındaki sağ beke üstü kapalı olarak, "Ya kendine gelirsin ya da kulübenin daimi üyesi olursun" mesajı vermişti. Advocaat, yardımcıları Cor Pot ve Mairo Been'den ise Van der Wiel'in performansını yakından takip etmelerini istemişti. Anca k Pot ve Been'den gelen raporlar 69 yaşındaki teknik adamın canını sıktı. Van der Wiel'in verileri yine normalin altında çıktı. Bunun üzerine Advocaat, umudunu Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda ile yapılan maçlarda ilk 11'de sahaya çıkıp 90'ar dakika oynayan Şener Özbayraklı'ya bağladı.

    ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUM
    Advocaat, dün Şener'le özel bir toplantı yapıp duyduğu güveni dile getirirken, "Alanyaspor ve Manchester United maçlarında sağ bekte seni oynatmayı düşünüyorum. Çalışmalarından ve gösterdiğin gayretten memnunum. Ancak bu yeterli değil. Takım için daha fazla sorumluluk almanı istiyorum" mesajı verdi. Advocaat, ligde son oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor maçında Şener'i ilk 11'de oynatırken, Van der Wiel'i ise 18 kişilik kadroya almamıştı.

    Emre BOL
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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