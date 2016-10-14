Şener'e ağır yük

Teknik Direktörü'le özelbir toplantı gerçekleştirmiş, vatandaşındanperformansını artırmasını istemişti.çalıştırıcı, milli maçlar için verilenaranın iyi bir fırsat olduğunu anlatıp,uyardığı 28 yaşındaki sağ beke üstü kapalıolarak, "mesajı vermişti.Advocaat, yardımcılarıveden ise Van der Wiel'in performansınıyakından takip etmelerini istemişti.Pot ve Been'den gelen raporlar 69yaşındaki teknik adamın canını sıktı. Vander Wiel'in verileri yineBunun üzerine Advocaat, umudunua veile yapılanmaçlarda ilk 11'de sahaya çıkıp 90'ar dakikaoynayan'ya bağladı.Advocaat, dün Şener'le özel bir toplantı yapıp duyduğu güveni dile getirirken, "vemaçlarında sağ bekte seni oynatmayı düşünüyorum. Çalışmalarından ve gösterdiğin gayretten memnunum. Ancak bu yeterli değil.mesajı verdi. Advocaat, ligde son oynanan ve 1-1 bitenmaçında Şener'i ilk 11'de oynatırken, Van der Wiel'i ise 18 kişilik kadroya almamıştı.