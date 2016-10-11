 Bilet satışı sürüyor – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Bilet satışı sürüyor

    Bilet satışı sürüyor
    basketbol takımının Euroleague'deki Brose Bamberg ve ligdeki İstanbul BB maçlarının bilet satışları devam ediyor. Avrupa karşılaşmasının biletleri 49.5 TL ile 975 TL arasında değişiyor. Lig maçı biletleri ise 27.5 TL ve 475 TL'den satılıyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:26
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