Bilet satışı sürüyor
Fenerbahçe basketbol takımının Euroleague'deki Brose Bamberg ve ligdeki İstanbul BB maçlarının bilet satışları devam ediyor. Avrupa karşılaşmasının biletleri 49.5 TL ile 975 TL arasında değişiyor. Lig maçı biletleri ise 27.5 TL ve 475 TL'den satılıyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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