 Borajet’e ziyaret – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Borajet’e ziyaret

    F.Bahçe Asbaşkanı Önder Fırat, idari menajer Hasan Çetinkaya, futbolculardan Fernandao ve Josef ile erkek basket takımından kaptan Melih, Datome ile Bogdanovic, Airshow 2016'da F.Bahçe'nin resmi sponsoru Borajet'in standını ziyaret ettiler. Önder Fırat, Borajet'e destekleri için teşekkür etti
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:05
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