Ağlayarak ayrıldı
Ara transfer döneminde Trabzonspor’a giden milli futbolcu, dün sabah Ümraniye’de eski takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Önce üçlü çektiren, ardından omuzlara alınan Olcay Şahan gözyaşları içinde "Gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz" dedi...
Olcay Şahan, konuşmasının ardından eski takım arkadaşlarının isteği üzerine üçlü çektirip, Kartal Pençesi hareketi yaptı. Oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Olcay, takım arkadaşlarının omuzlarında Ümraniye'ye veda etti. Siyah-beyazlı oyuncular tecrübeli futbolcuya, eski takımında giydiği formayı imzalayarak hediye ederken, yönetici Metin Albayrak da hizmetlerinden dolayı Olcay'a bir plaket verdi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:00
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
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