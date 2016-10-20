 Adriano 100’leri güldürdü – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Adriano 100’leri güldürdü

    Adriano 100’leri güldürdü

    'ın karşısında ilk golünü atan Adriano, siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarında deplasman maçlarındaki 100. golünü filelere göndererek tarihe geçti.

    'dan transfer edilen Brezilyalı oyuncu, Quaresma'nın ortaladığı topa arka direkte yetişerek boş kaleye tamamladı. formasıyla ikinci golünü atan Adriano daha önce Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında uzatmalarda attığı golle Kartal'ı galibiyete taşımıştı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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