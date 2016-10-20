 Alkışlar Fabri'ye – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Alkışlar Fabri'ye

    Alkışlar Fabri'ye

    İspanyol eldiven, 3 önemli kurtarış yaptı, 1 penaltı çıkardı, alınan 3 puanda çok büyük rol oynadı.

    Kartal'ın sezon başında 'dan transfer ettiği kalesici Fabricio, hiç şüphesiz maçın kahramanlarından biriydi. Yediği golde hatası olmayan İspanyol file bekçisi, özellikle ilk yarıda arka arkaya gelişen ataklarında ise adeta kalesine duvar ördü.

    GÜVEN VERİYOR
    19'da Mertens'in sol çaprazdan vuruşundan müthiş bir refleksle topu kornere çelen Fabri, 39'da ise Zielinski'nin ceza sahası dışından şutunu aynı güzellikte kornere gönderdi. 29 yaşındaki file bekçisi asıl şovunu ise 50. dakikada, Rus hakemin verdiği uydurma penaltıda yaptı; Lorenzo Insigne'nın sol köşeye vurduğu topu uzayarak köşeden çıkardı. 69'da İtalyanların 2. uydurma penaltısında ise yapacak fazla bir şeyi olmayan Fabri, 70. dakikada da Mertens'in kafa vuruşunu köşeden kornere tokatladı. SAN Paolo'daki muhteşem mücadele boyunca kendisine atılan geri pasları da başarıyla uzaklaştıran İspanyol eldiven performansıyla alkış aldı.

    FABRİCİO: PENALTILAR ENTERESAN
    Kaleci Fabri, maç sonu özellikle Aboubakar adına çok mutlu olduğunu dile getirirken hakemin penaltı kararlarını da eleştirdi: "İki penaltı da enteresandı. Kararlar doğru muydu, değil miydi bilemiyorum. Karşılaşma sonucuna etki etmemesi bizim için güzel." İspanyol kaleci ayrıca takım arkadaşlarını kutlamayı da ihmal etmedi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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