 Tarihi bir gün olacak – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Tarihi bir gün olacak

    Tarihi bir gün olacak

    Andreas Beck: Bir sene boyunca bunun için çalıştık. Dengeli ve zor bir gruptayız. Burayı hak ettik ve karşılığını almalıyız.

    'ın tecrübeli savunma oyuncusu Andreas Beck, Vodafone Arena'da tarihi bir gün yaşayacaklarını ifade etti. Bir sene boyunca bunun için çalıştıklarını belirten Beck, "Geçen seneki tüm mücadeleler bunun için. Burayı hak ettik. Burası Avrupa futbolunun zirvesi. Tarihi bir gün yaşanacak, teknik direktörümüzün de iyi bir planı olduğuna inanıyorum" dedi. Beck şöyle devam etti: "İlk maçımızı da kazanabilirdik ama dış sahada kaybetmemek de önemli. Dengeli ve zor bir grup. Bu zor gruptan çıkabilmemiz için özellikle iç saha maçlarımızı kazanmamız gerekiyor."
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
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