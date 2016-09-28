Tarihi bir gün olacak
Andreas Beck: Bir sene boyunca bunun için çalıştık. Dengeli ve zor bir gruptayız. Burayı hak ettik ve karşılığını almalıyız.
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Andreas Beck, Vodafone Arena'da tarihi bir gün yaşayacaklarını ifade etti. Bir sene boyunca bunun için çalıştıklarını belirten Beck, "Geçen seneki tüm mücadeleler bunun için. Burayı hak ettik. Burası Avrupa futbolunun zirvesi. Tarihi bir gün yaşanacak, teknik direktörümüzün de iyi bir planı olduğuna inanıyorum" dedi. Beck şöyle devam etti: "İlk maçımızı da kazanabilirdik ama dış sahada kaybetmemek de önemli. Dengeli ve zor bir grup. Bu zor gruptan çıkabilmemiz için özellikle iç saha maçlarımızı kazanmamız gerekiyor."
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
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gsli hüso arena boş kalmasın
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