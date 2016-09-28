 Dinamo Kiev 5-2 önde – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Dinamo Kiev 5-2 önde

    Dinamo Kiev 5-2 önde
    ile Dinamo Kiev Avrupa kupalarında 8 kez karşılaştı. Oynanan sekiz karşılaşmanın 2'sini Beşiktaş, 5'ini Dinamo Kiev kazanırken, sadece 1 maç berabere bitti. En son 2011-12 sezonu Avrupa Ligi grup aşamasında eşleşen iki takım da sahasında oynadığı maçları 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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