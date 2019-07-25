Yiğit Aslan gururlandırmaya devam ediyor

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin 15.'si, bu yıl 21-27 Temmuz'da Bakü'nün ev sahipliğinde, 48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenleniyor.

EYOF'ta yüzme branşında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Yiğit Aslan, 400m serbest stil yarışlarında 03:53.96'lık derecesiyle 15 - 16 yaş ve 17 - 18 Yaş Yeni Türkiye Rekorlarının sahibi olurken, milli takım sporcuları Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Bora Gülşen'den oluşan takımla katıldığı 4 100m serbest stil bayrak yarışlarında da 03:28:09'luk dereceleri ile üçüncü kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Ayrıca Kayseri'nin rekortmen sporcusu Yiğit Aslan, 1500 metre serbest stilde elde ettiği derece ile Olimpiyat B barajını geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye'yi gittiği her müsabakada başarıyla temsil eden, rekorlara doymayan sporcusu Yiğit Aslan'ı ve Corrado Rosso'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.