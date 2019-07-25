Yiğit Aslan gururlandırmaya devam ediyor - Son dakika Yüzme haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yüzme Haberleri Yiğit Aslan gururlandırmaya devam ediyor

gururlandırmaya devam ediyor

Yiğit Aslan gururlandırmaya devam ediyor

’ın Bakü şehrinde düzenlenen 2019 (EYOF)’ta yüzme branşındaTürkiye'yi temsil eden yine gururlandırdı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı 'nin 15.'si, bu yıl 21-27 Temmuz'da Bakü'nün ev sahipliğinde, 48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenleniyor.

EYOF'ta yüzme branşında 'yi temsil eden milli sporcu , 400m serbest stil yarışlarında 03:53.96'lık derecesiyle 15 - 16 yaş ve 17 - 18 Yaş Yeni Türkiye Rekorlarının sahibi olurken, milli takım sporcuları Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Bora Gülşen'den oluşan takımla katıldığı 4 100m serbest stil bayrak yarışlarında da 03:28:09'luk dereceleri ile üçüncü kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Ayrıca Kayseri'nin rekortmen sporcusu Yiğit Aslan, 1500 metre serbest stilde elde ettiği derece ile Olimpiyat B barajını geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye'yi gittiği her müsabakada başarıyla temsil eden, rekorlara doymayan sporcusu Yiğit Aslan'ı ve Corrado Rosso'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  1. 26.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yiğit Aslan gururlandırmaya devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN