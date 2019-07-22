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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Boğaz'da dev şölen

Boğaz'da dev şölen

Dünyada iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan 31. kez düzenlendi.

Dünyada iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyon olan 31. kez düzenlendi. Kanlıca'dan başlayıp, Kuruçeşme'de biten ve 2 bin 400 yüzücünün katıldığı yarışı erkeklerde 48.28'le Melikşah Düğen, kadınlarda ise 47.19'lik derecesiyle Ilgın Çelik kazandı.
  1. 22.7.2019
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