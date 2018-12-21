Yüzmede birinci oldu
21 Aralık 2018, Cuma
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Yüzmede birinci oldu

Yüzmede birinci oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı tarafından ’da gerçekleştirilen etkinlikte Şehit Akif Güçleş Ortaokulu öğrencisi birinci oldu.

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi'nin finalinde 1200'e yakın sporcu ve 192 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada birinci oldu. 'da yapılan 11-12 Yaş Grubu Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye finalinde 11 yaşındaki Elif Aysima Doğan, sırtüstü teknikte 2:49.11 derecesi ile , 200 metre karışık teknikte 2:53.40 derecesiyle A3 barajı, 50 metre serbest teknikte 33.89 derecesiyle A3 barajı, 100 metre serbest teknikte 1:12.29 derecesiyle A2 barajı gelerek birincilik madalyası aldı.


ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü yüzme sporcusu Elif Aysima Doğan ve antrenörü Seyda Köylü'yü elde ettikleri birincilik için tebrik ederek, "Bu başarı hepimizi çok mutlu etti. Trabzon'da düzenlenen müsabakalarda derece elde eden sporcumuzun ilimizi ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceklerine, bayrağımızı gururla ve onurla taşıyacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 21.12.2018 09:27
  2. Güncelleme: 21.12.2018 15:33
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