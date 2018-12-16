Milli yüzücü Can Batır taburcu edildi
Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan milli yüzücü Can Batır taburcu edildi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, havuzun dışında ödül törenini beklediği sırada fenalaşan ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılan milli yüzücü Can Batır'ın tedavisi tamamlandı.
Kardiyoloji polikliniğinde hekimlerin muayene ettiği milli yüzücü Can Batır, tedavisinin ardından hastaneden gönderildi.
Milli yüzücünün antrenörü Eşref Esen, Can Batır hastaneye kaldırıldığında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Heyecandan ve yarışın adrenalininden dolayı oldu. Sporcumuzun üç birincilik ve bir ikinciliği var. Su üstünde, 50 metre dipte ve 200 metre su üstünde birinci oldu, 400 metre su üstünde ikinci oldu. Muhtemelen yarışın heyecanından oldu. Sağlık ekipleri baktı, sağlık verilerinin hepsi normal, biraz çarpıntı muhtemelen, baş dönmesi de oldu." ifadelerini kullanmıştı.
- 16.12.2018 22:17
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Milli yüzücü Can Batır taburcu edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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