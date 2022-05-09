Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki hayatını kaybetti

Geride bıraktığımız sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen, sezon başında da Twente ile anlaşan Jody Lukoki hayatını kaybetti. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre oyuncunun yakınları Lukoki'nin trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini doğruladı ancak henüz ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

YENİ MALATYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Yeni Malatyaspor resmi sosyal medya hesabından Lukoki için başsağlığı mesajı paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

JODY LUKOKI KİMDİR?

15 Kasım 1992 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dünyaya gelen Lukoki, kariyerine Young Boys altyapısında başladı. Ardından Ajax altyapısına geçen forvet, Zwolle, Ludogorets, Yeni Malatyaspor ve Twente'de forma giydi. Kariyerinde en çok Bulgar ekibi Ludogorets'le müsabakaya çıkan Lukoki, Yeni Malatyaspor'da oynadığı dönemde çıktığı 12 karşılaşmada 1 asist yapmıştı.