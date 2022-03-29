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Yeni Malatya'da futbolcu krizi

Sonuncu Y.Malatya'da teknik direktör Cihat Arslan, Başakşehir maçı öncesinde sitemde bulundu. Arslan, "Bu arayı çok iyi geçirdiğimizi söyleyemem. Campi ve Philip dışındaki yabancılar kendi izinlerini kullandılar. Bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var" dedi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Yeni Malatya'da futbolcu krizi
Sonuncu Y.Malatya'da teknik direktör Cihat Arslan, Başakşehir maçı öncesinde sitemde bulundu. Arslan, "Bu arayı çok iyi geçirdiğimizi söyleyemem. Campi ve Philip dışındaki yabancılar kendi izinlerini kullandılar. Bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var" dedi.
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