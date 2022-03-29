Yeni Malatya'da futbolcu krizi

Sonuncu Y.Malatya'da teknik direktör Cihat Arslan, Başakşehir maçı öncesinde sitemde bulundu. Arslan, "Bu arayı çok iyi geçirdiğimizi söyleyemem. Campi ve Philip dışındaki yabancılar kendi izinlerini kullandılar. Bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var" dedi.
SonuncuY.Malatya'da teknik direktör Cihat Arslan, Başakşehir maçı öncesinde sitemde bulundu. Arslan, "Bu arayı çok iyi geçirdiğimizi söyleyemem. Campi ve Philip dışındaki yabancılar kendi izinlerini kullandılar. Bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var" dedi.