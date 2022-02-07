Haberler Yeni Malatyaspor Marius Sumudica'dan flaş açıklama! Sözleşmesi feshedilmişti

Marius Sumudica'dan flaş açıklama! Sözleşmesi feshedilmişti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı Marius Sumudica, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Yeni Malatyaspor'un tazminat ödediği haberleri doğru değil, FIFA'ya gideceğim." dedi. İşte açıklamaların tamamı... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 18:23
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Marius Sumudica'dan flaş açıklama! Sözleşmesi feshedilmişti

Süper Lig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da beklenen oldu ve teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

Marius Sumudica'dan flaş açıklama! Sözleşmesi feshedilmişti

TAZMİNAT İDDİALARINI YALANLADI

Rumen teknik adam, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada tazminat iddialarını yalanladı ve şu ifadeleri kullandı;

"Malatya'ya, harika taraftarlara, oyunculara ve personele veda etme zamanı... Kulüpte bana desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Zordu ama çok çalıştım ve iyi niyetliydim."

Malatya sözleşmemi feshetti. Maddi tazminat aldığım haberleri doğru değil. FIFA'da bir davamız olacak. Malatyaspor'a başarılar diliyor, sezon sonunda ligde kalmalarını temenni ediyorum."

Marius Sumudica'dan flaş açıklama! Sözleşmesi feshedilmişti

İşte Rumen basınına yansıyan o haber...

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