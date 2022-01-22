Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Adem Büyük'ten flaş Zorbay Küçük sözleri! "Ödüllendirmişler"

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 beraberer kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı futbolcu Adem Büyük, hakem Zorbay Küçük ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



İşte Adem Büyük'ün açıklamaları:

Bu hakem, kulübeye verdiği kırmızı kart nasıl bir kırmızı kart, onu çözmüş değilim. İlk yarıda pozisyonumuz direkt ofsaytta kesildi, ikinci yarıda Beşiktaş'ın aynı pozisyonda devam ettirdi. VAR varsa iki pozisyonu da devam ettirmesi gerekiyordu. Bana niye kart gösterdi anlamadım, tek söylediğim şey ilk yarıdaki pozisyonu neden devam ettirmedin idi.



"ÖDÜLLENDİRMİŞLER"

Demek ki daha önce söylediğimiz bir şeyden herhalde alınmış. Onu da ödüllendirmişler FIFA kokartı vererek. Çifte standardı bırakmalarını istiyoruz bütün takımlar olarak. Zor durumdayız, bu puan bizi ayağa kaldıracaktır diye düşünüyorum.