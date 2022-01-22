Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün açılış karşılaşmasında Beşiktaş, son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.

Mücadele ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor'un son dakikalara girilirken kullandığı penaltı vuruşu sonrası 1-1 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş'ın golü karşılaşmanın 61. dakikasında Alex Teixeira'dan gelirken, Yeni Malatyaspor'un golünü 84. dakikada Adem penaltı vuruşundan kaydetti.

Bu skorla Beşiktaş puanını 36'ya, Yeni Malatyaspor ise 16'ya yükseltti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Süper Lig'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 3 bin bilet satıldı ve böylelikle tribünler boş kaldı. Taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton tribünde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkılarını salladı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alındı.