Son dakika transfer haberleri - Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kulüp, Olympique Lyon altyapısında yetişen 29 yaşındaki Cezayirli sağ bek Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.
✍️ Transfer | Kulübümüz, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 14, 2022
Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. 🟡🔴⚫️ pic.twitter.com/CF2dgFYOtz