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Son dakika transfer haberleri - Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transferde sıcak saatler yaşıyor. Kulüp, Cezayirli futbolcu Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 13:55
Son dakika transfer haberleri - Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kulüp, Olympique Lyon altyapısında yetişen 29 yaşındaki Cezayirli sağ bek Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.

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